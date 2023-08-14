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Руc Тат
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Происшествия 14 августа 2023 13:51

В Белгородской области система ПВО сбила два украинских беспилотника

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Система ПВО вооруженных сил РФ сбила две воздушные цели в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были сбиты в районе села Пушкарное.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал и разрушений зафиксировано не было.

Как сообщили в Минобороны, российская ПВО сбила летательные аппараты самолетного типа и таким образом пресекла попытки киевского режима совершить террористические атаки.

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#спецоперация на Украине #Белгородская область
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