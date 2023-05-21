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В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник
В Белгородском районе Белгородской области система ПВО уничтожила в воздухе дрон. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – рассказал руководитель региона.
Ранее он сообщил о том, что несколько сел попали под обстрел ВСУ, никто из жителей не пострадал. Так, в селе Тишанка Волоконовского района снаряд повредил офис семейного врача — выбито окно и посечена кровля, а в Новой Таволжанке осколками были повреждены 2 частных домовладения: посечены кровля, забор и фасад.
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