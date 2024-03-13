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СВО 13 марта 2024 11:57

В Белгородской области сбили еще два украинских беспилотника

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Сегодня в районе 11 часов российская ПВО сорвала очередную попытку ВСУ устроить теракт при помощи беспилотников в Белгородской области, сообщили Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА самолетного типа.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью и утром российские ПВО пресекли террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа на территории РФ, сбив 58 беспилотников ВСУ.

#спецоперация на Украине
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