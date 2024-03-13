В Белгородской области сбили еще два украинских беспилотника

Сегодня в районе 11 часов российская ПВО сорвала очередную попытку ВСУ устроить теракт при помощи беспилотников в Белгородской области, сообщили Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА самолетного типа.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью и утром российские ПВО пресекли террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа на территории РФ, сбив 58 беспилотников ВСУ.