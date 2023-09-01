В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Сегодня системы ПВО предотвратили очередную атаку со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», – указано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники оперативных служб в настоящее время уточняют информацию о последствиях на земле.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о попытках ВСУ атаковать объекты на территории РФ. Так, силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа, летевший к Москве. Кроме того, сегодня утром силы ПВО сбили беспилотник в Курской области. В результате атаки поврежден фасад нежилого здания.