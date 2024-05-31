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СВО 31 мая 2024 13:37

В Белгородской области российские ПВО сбили три беспилотника

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Сегодня в районе 12.30 российские системы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку ВСУ совершить теракт в России.

Дежурные средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Белгородской области.

#спецоперация на Украине
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