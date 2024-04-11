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В Белгородской области российская система ПВО сбила два беспилотника
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Сегодня в районе 13.40 российская система противовоздушной обороны ликвидировала два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА самолетного типа, при помощи которых киевский режим пытался совершить очередной теракт на территории РФ, были сбиты в небе над Белгородской областью.
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