В Белгородской области российская система ПВО сбила два беспилотника

Сегодня в районе 13.40 российская система противовоздушной обороны ликвидировала два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа, при помощи которых киевский режим пытался совершить очередной теракт на территории РФ, были сбиты в небе над Белгородской областью.