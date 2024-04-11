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СВО 11 апреля 2024 14:28

В Белгородской области российская система ПВО сбила два беспилотника

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Сегодня в районе 13.40 российская система противовоздушной обороны ликвидировала два беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА самолетного типа, при помощи которых киевский режим пытался совершить очередной теракт на территории РФ, были сбиты в небе над Белгородской областью.

#беспилотник
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