В Белгородской области решили досрочно завершить учебный год

Власти Белгородской области приняли решение завтра, 29 мая, досрочно завершить учебный год во всех приграничных муниципалитетах региона ради обеспечения безопасности детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«<…> во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа, завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов», — проинформировал глава области.

«Все необходимые команды даны. И через школы, и через министерства и департаменты образования. Вся информация будет доводиться непосредственно до учителей, родителей и детей», — заверил Гладков.

Накануне находящийся у границы Шебекинский городской округ Белгородской области пять раз подвергался обстрелу. Один человек погиб, еще трое были ранены, включая двоих детей. По словам руководителя региона, сам он смог добраться в Шебекино только со второго раза.

Сейчас пострадавшие дети находятся в Белгородской областной больнице, при необходимости их отправят в Москву. «Сейчас врачи понимают, что делать. Лекарственные препараты все есть. Надеюсь, что [дети] очень быстро пойдут на поправку», — прокомментировал состояние раненых несовершеннолетних Вячеслав Гладков.