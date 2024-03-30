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Происшествия 30 марта 2024 08:58

В Белгородской области ПВО уничтожили два беспилотника

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В Небе над Белгородской областью российская система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Спустя полчаса был ликвидирован еще один БПЛА вооруженных сил Украины.

#беспилотник
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