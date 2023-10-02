В Белгородской области ПВО сбили украинский беспилотник

Сегодня в Белгородской области был сбит беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена в районе 9 часов утра.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, говорится в сообщении.

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