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В Белгородской области ПВО сбили украинский беспилотник
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Сегодня в Белгородской области был сбит беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена в районе 9 часов утра.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, говорится в сообщении.
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