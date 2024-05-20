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СВО 20 мая 2024 15:26

В Белгородской области ПВО сбили ракету HARM и украинский дрон

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Сегодня российские системы ПВО пресекли очередную попытку вооруженных сил Украины совершить теракт, сообщили в Минобороны РФ.

Днем, в районе 13.00 была сбита противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Спустя час средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский дрон самолетного типа.

#спецоперация на Украине
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