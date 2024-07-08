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СВО 8 июля 2024 11:28

В Белгородской области ПВО сбили два украинских беспилотника

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Около 10:35 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки на территорию РФ. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военных, беспилотники принадлежали украинским вооруженным силам. Российская сторона расценила этот инцидент как очередную попытку террористической атаки со стороны Киева.

Сообщается, что благодаря своевременным действиям средств ПВО угроза была нейтрализована до того, как беспилотники смогли достичь предполагаемых целей на территории России.

#спецоперация на Украине
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