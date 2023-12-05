В Белгородской области ПВО ликвидировали шесть беспилотников

Вечером 5 декабря текущего года, примерно в 20:00 по московскому времени, была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам, расположенным на территории Российской Федерации.

Силами дежурных средств противовоздушной обороны были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, еще три были перехвачены в воздушном пространстве над территорией Белгородской области.