В Белгородской области произошел взрыв с падением обломков

Взрыв с обрушением обломков произошел в поселке городского типа Томаровка Белгородской области, которая граничит с Украиной, заявил глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев в своем Telegram-канале.

«В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли», - написал он.

Медведев отметил, что в настоящий момент оцепление уже убирают и скоро движение в поселении будет полностью восстановлено. Жертв и разрушений нет.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.