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В Белгородской области при обстреле пострадали четыре человека
В результате недавних обстрелов приграничные территории Белгородской области вновь оказались под ударом. Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись атаке, в результате которой пострадали мирные жители и инфраструктура, сообщил губернатор Гладков.
По имеющимся данным, в Шебекино три человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших – мужчины с осколочными ранениями и переломами. Все они были оперативно доставлены в областную клиническую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В селе Новая Таволжанка также есть пострадавший – мужчина с множественными осколочными ранениями самостоятельно обратился в местную больницу.
Обстрелы нанесли значительный ущерб жилому фонду и инфраструктуре Шебекино. В городе повреждены многоквартирные и частные дома, разбиты окна, пострадали кровли и фасады зданий. Не обошлось без повреждений автомобилей и муниципальной техники. Кроме того, пострадали объекты энергетики, газо- и электроснабжения, что привело к частичному отключению электричества в городе.
В селе Новая Таволжанка также зафиксированы повреждения социального объекта, включая разбитые окна и поврежденные кровлю и фасад.
На данный момент на местах происшествий работают оперативные и аварийные службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрелов и оценкой нанесенного ущерба.
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