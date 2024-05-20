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В Белгородской области поврежден объект связи из-за атаки дрона
В Белгородской области произошло повреждение объекта связи в результате обстрела со стороны украинских военных.
Как сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, атака была совершена с применением дрона-камикадзе по селу Муром Шебекинского городского округа.
Взрыв не причинил вреда жителям, однако привел к повреждению инфраструктурного объекта связи. Вскоре варийные бригады приступят к восстановительным работам на поврежденном объекте.
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