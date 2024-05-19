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СВО 19 мая 2024 09:11

В Белгородской области после атаки ВСУ загорелась кровля храма

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Кровля храма загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», – указано в сообщении.

Накануне Гладков рассказал, что село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.

#Белгородская область
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