В Белгородской области после атаки ВСУ загорелась кровля храма

Кровля храма загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», – указано в сообщении.

Накануне Гладков рассказал, что село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.