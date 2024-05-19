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В Белгородской области после атаки ВСУ загорелась кровля храма
Кровля храма загорелась в Белгородской области после атаки ВСУ, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», – указано в сообщении.
Накануне Гладков рассказал, что село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.
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