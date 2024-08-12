В Белгородской области началась эвакуация жителей Краснояружского района

Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области резко обострилась. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о начале эвакуации жителей района в связи с повышенной активностью противника на границе.

Власти региона организовали плановое перемещение людей в более безопасные места. На месте работают заместители губернатора, советники и представители администрации. Для эвакуации подготовлен необходимый транспорт.

Гладков лично наблюдал большое количество выезжающих автомобилей на границе района. Он отметил, что в каждом районе области уже третий год функционируют пункты временного размещения, где людям предоставят горячее питание и постельные принадлежности.

На въездах в районы организованы информационные пункты с представителями самообороны, полиции и администрации для оказания помощи эвакуируемым.

В приграничных муниципалитетах Белгородской области установлено 180 защитных укрытий, из которых 20 находятся в Краснояружском районе. Планируется довести общее число укрытий до 312.

МЧС Белгородской области подтвердило информацию об активности противника на границе района и призвало жителей срочно покинуть свои дома, указав на наличие определенных мест для эвакуации.

Губернатор выразил надежду на скорое возвращение жителей в свои дома и призвал к спокойствию и организованности в процессе эвакуации.