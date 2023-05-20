В Белгородской области местный житель подорвался на мине, когда шел на рыбалку

Губернатор Белгородской области рассказал, что мирный житель подорвался на мине по пути на рыбалку, сообщает РИА Новости.

Он сообщил, что в Краснояружском районе мужчина лишился ноги наступив на мину.

Губернатор уточнил, что по словам пострадавшего, он пошел ночью на рыбалку в 300 метрах от границы.

Мужчину доставили в областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.