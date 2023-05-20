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Происшествия 20 мая 2023 09:56

В Белгородской области местный житель подорвался на мине, когда шел на рыбалку

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Губернатор Белгородской области рассказал, что мирный житель подорвался на мине по пути на рыбалку, сообщает РИА Новости.

Он сообщил, что в Краснояружском районе мужчина лишился ноги наступив на мину.

Губернатор уточнил, что по словам пострадавшего, он пошел ночью на рыбалку в 300 метрах от границы.

Мужчину доставили в областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.

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