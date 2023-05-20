news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Белгородской области местный житель подорвался на мине, когда шел на рыбалку
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Губернатор Белгородской области рассказал, что мирный житель подорвался на мине по пути на рыбалку, сообщает РИА Новости.
Он сообщил, что в Краснояружском районе мужчина лишился ноги наступив на мину.
Губернатор уточнил, что по словам пострадавшего, он пошел ночью на рыбалку в 300 метрах от границы.
Мужчину доставили в областную больницу, ему оказывается вся необходимая помощь.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2