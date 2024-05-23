В Белгородской области из-за взрыва беспилотника погибла женщина

В Яковлевском городском округе системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над селом Красный Восток, сообщил губернатор Гладков.

К сожалению, при его падении и последующей детонации был разрушен второй этаж частного жилого дома. Трагически погибла женщина, находившаяся под завалами.

Обломками сбитого беспилотника были повреждены расположенные рядом частные домовладения. Информация о масштабах последствий продолжает уточняться. На месте инцидента работают оперативные службы, проводится подворовый обход территории.