В Белгородской области из-за атаки украинских беспилотников один человек погиб

Украинский беспилотник атаковал село Красный Октябрь Белгородского района. В результате атаки погиб мужчина.

Также в Борисовском районе после удара БПЛА по автомобилю пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение правой кисти. Для продолжения лечения женщина будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода.