news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 29 августа 2025 18:50

В Белгородской области из-за атаки украинских беспилотников один человек погиб

Читайте нас в
Телеграм

Украинский беспилотник атаковал село Красный Октябрь Белгородского района. В результате атаки погиб мужчина.

Также в Борисовском районе после удара БПЛА по автомобилю пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Врачи диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение правой кисти. Для продолжения лечения женщина будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

ЭКГ, онкотесты и флюорография: что входит в диспансеризацию в Татарстане и как ее пройти

28 августа 2025
Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

28 августа 2025