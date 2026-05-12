Происшествия 12 мая 2026 09:59

В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали трое работников скорой помощи

Трое сотрудников скорой помощи пострадали 11 мая в Белгородской области в результате удара вражеского БПЛА. Происшествие случилось в поселке Октябрьский, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Медики ехали на помощь 18-летнему юноше, получившего раны от удара другого вражеского дрона. Юношу доставили в областную клиническую больницу, а медики будут лечиться в амбулаторных условия.

Кроме того, в Борисовском округе вблизи села Зозули FPV-дрон атаковал служебный микроавтобус. Ранены двое мужчин, сообщил Гладков.

#атака БПЛА #беспилотники #Белгородская область
