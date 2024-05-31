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В Белгородской области из-за атаки беспилотников пострадал мужчина
Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА, сообщил губернатор Гладков.
«В результате падения одного беспилотника с последующей детонацией пострадал один мирный житель. У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Бригада скорой на месте, в настоящее время решается вопрос о госпитализации», – написал губернатор.
По его словам, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, в результате падения двух БПЛА в частном секторе повреждены линии газо- и электроснабжения. На территории частного жилого домовладения осколками посечен забор.
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