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СВО 31 мая 2024 17:48

В Белгородской области из-за атаки беспилотников пострадал мужчина

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Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА, сообщил губернатор Гладков.

«В результате падения одного беспилотника с последующей детонацией пострадал один мирный житель. У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Бригада скорой на месте, в настоящее время решается вопрос о госпитализации», – написал губернатор.

По его словам, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в результате падения двух БПЛА в частном секторе повреждены линии газо- и электроснабжения. На территории частного жилого домовладения осколками посечен забор.

#спецоперация на Украине
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