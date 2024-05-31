В Белгородской области из-за атаки беспилотников пострадал мужчина

Город Грайворон Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью трех БПЛА, сообщил губернатор Гладков.

«В результате падения одного беспилотника с последующей детонацией пострадал один мирный житель. У мужчины осколочное ранение нижних конечностей. Бригада скорой на месте, в настоящее время решается вопрос о госпитализации», – написал губернатор.

По его словам, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в результате падения двух БПЛА в частном секторе повреждены линии газо- и электроснабжения. На территории частного жилого домовладения осколками посечен забор.