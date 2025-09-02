В Белгородской области из-за атаки беспилотников пострадали три мирных жителя
В результате атаки беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах области. В поселке Пролетарский дрон взорвался рядом с социальным объектом. Три сотрудницы получили ранения и были госпитализированы с баротравмами и взрывными травмами. Зданию и припаркованной рядом машине был нанесен ущерб.
Также беспилотники атаковали объекты в других районах:
- в Грайвороне поврежден коммерческий объект;
- в селе Муром разрушен частный дом и хозяйственные постройки;
- в Валуйском и Борисовском районах повреждены частные дома и автомобили;
- в Краснояружском районе пострадали грузовые «ГАЗели».
Аварийные службы приступают к восстановительным работам.