В Белгородской области из-за атаки беспилотников пострадали три мирных жителя

В результате атаки беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах области. В поселке Пролетарский дрон взорвался рядом с социальным объектом. Три сотрудницы получили ранения и были госпитализированы с баротравмами и взрывными травмами. Зданию и припаркованной рядом машине был нанесен ущерб.

Также беспилотники атаковали объекты в других районах:

в Грайвороне поврежден коммерческий объект;

в селе Муром разрушен частный дом и хозяйственные постройки;

в Валуйском и Борисовском районах повреждены частные дома и автомобили;

в Краснояружском районе пострадали грузовые «ГАЗели».

Аварийные службы приступают к восстановительным работам.