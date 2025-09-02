news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 сентября 2025 20:08

В Белгородской области из-за атаки беспилотников пострадали три мирных жителя

Читайте нас в
Телеграм

В результате атаки беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах области. В поселке Пролетарский дрон взорвался рядом с социальным объектом. Три сотрудницы получили ранения и были госпитализированы с баротравмами и взрывными травмами. Зданию и припаркованной рядом машине был нанесен ущерб.

Также беспилотники атаковали объекты в других районах:

  • в Грайвороне поврежден коммерческий объект;
  • в селе Муром разрушен частный дом и хозяйственные постройки;
  • в Валуйском и Борисовском районах повреждены частные дома и автомобили;
  • в Краснояружском районе пострадали грузовые «ГАЗели».

Аварийные службы приступают к восстановительным работам.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

1 сентября 2025