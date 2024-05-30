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В Белгородской области дрон атаковал «Газель» с пассажирами, один человек погиб
Один мирный житель погиб и 9 пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ на пассажирскую «Газель» в селе Зозули Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям», – указал губернатор в своем телеграм-канале.
Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения.
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