В Белгородской области дрон атаковал «Газель» с пассажирами, один человек погиб

Один мирный житель погиб и 9 пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ на пассажирскую «Газель» в селе Зозули Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям», – указал губернатор в своем телеграм-канале.

Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения.