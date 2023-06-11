В Белгородской области частично восстановили движение поездов после схода вагонов

Движение поездов в Белгородской области, где произошел сход 15 грузовых вагонов, восстановлено по одному пути, сообщает РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью в Алексеевском округе произошло ЧП. Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет.

Губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале отметил, что в настоящее время ремонтно-восстановительные работы продолжаются.