В Белгородской области БПЛА атаковал автомобиль, водитель погиб

В Белгородской области беспилотник атаковал машину. Водитель погиб, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе, в селе Маломихайловка, дрон атаковал автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте», — написал он.

При атаке на регион пострадали ещё два человека. Осколочные ранения живота получил мирный житель, водитель грузовика. Такие же ранения получил боец подразделения «Орлан», отражавший атаку. Пострадавших доставили в больницу.