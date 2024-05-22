В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд

На железнодорожном участке «Белгород-Наумовка», согласно сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом электропоезд.

В результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены железнодорожные пути и контактная сеть. На данный момент движение всех пригородных поездов от станции Толоконное до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неполадок.

Гладков заявил, что если возникнет необходимость, для пассажиров будет организован дополнительный автобусный маршрут на этом участке, поскольку автобусное сообщение в регионе осуществляется по расписанию. Как только движение пригородных поездов будет восстановлено, об этом будет сообщено дополнительно.