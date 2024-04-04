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СВО 4 апреля 2024 07:57

В Белгородской и Тульской областях сбили 5 беспилотников

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Сегодня ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Системы ПВО сбили три БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Тульской областью.

#беспилотник
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