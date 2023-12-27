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В Белгородской и Ростовской областях сбили два украинских беспилотника
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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны пресекли попытки Киева совершить теракты на территории РФ, сообщает Минобороны.
Дежурные средства ПВО сбили два украинских БПЛА над территориями Белгородской и Ростовской областей
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