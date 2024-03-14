В Белгородской и Курской областях уничтожили 14 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников в Белгородской области и еще 3 БЛПА – в Курской области.

