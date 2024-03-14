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СВО 14 марта 2024 07:38

В Белгородской и Курской областях уничтожили 14 беспилотников ВСУ

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Минувшей ночью были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников в Белгородской области и еще 3 БЛПА – в Курской области.

#беспилотник
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