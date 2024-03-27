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Происшествия 27 марта 2024 17:21

В Белгороде украинский БПЛА врезался в административное здание, пострадала женщина

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В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Гладков.

«Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», – написал он.

По словам Гладкова, медики доставили пострадавшую в больницу №2, ей оказывают всю необходимую медпомощь.

Он также добавил, что в результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.

#Белгородская область
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