В Белгороде украинский БПЛА врезался в административное здание, пострадала женщина

В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Гладков.

«Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», – написал он.

По словам Гладкова, медики доставили пострадавшую в больницу №2, ей оказывают всю необходимую медпомощь.

Он также добавил, что в результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы.