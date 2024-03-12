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В Белгороде беспилотник врезался в здание администрации, пострадали несколько человек
В здании мэрии Белгорода врезался украинский БПЛА, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В результате пострадали два человека. Одна женщина получила осколочные ранения, еще одна была контужена. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Гладков уточнил, что пострадавшие – сотрудницы администрации.
Впоследстии он добавил что число пострадавших возросло до четырех: двоих госпитализировали, еще двоим помощь оказана на месте.
Глава белгородской администрации также сообщил, что дрон врезался во входную группу здания. В нем выбиты окна, повреждения получил фасад.
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