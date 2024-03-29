В Белгороде беспилотник влетел в многоквартирный дом, один человек погиб

В Белгороде в результате атаки беспилотника погиб человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, БПЛА врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва погиб мужчина, еще два человека были ранены.

Фото: © Соцсети

Супруга погибшего получила травму головы и рваные раны лица. Ее госпитализировали. Еще один житель дома обратился в больницу с осколочным ранением в область поясницы.

Фото: © Соцсети

По предварительным данным, повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Также пострадал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.

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На месте работают оперативные службы.