В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на автомобиль

В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу, в результате чего пострадал автомобиль. Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — написал чиновник.

Первыми об очередной атаке дрона сообщили белгородские паблики, это произошло после 23.30. Местные жители услышали звук взрыва и увидели поднимающийся над местом происшествия столб дыма, отмечает Telegram-канал Baza.

Фото: t.me/bazabazon

По мнению очевидцев, одна из сброшенных БПЛА бомб не взорвалась. Telegram-канал «Белгород — Молния» замечает, что инцидент произошел на улице Белгородского полка, неподалеку от железнодорожного вокзала.