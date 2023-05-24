Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Белгороде беспилотник сбросил бомбу на автомобиль
В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу, в результате чего пострадал автомобиль. Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — написал чиновник.
Первыми об очередной атаке дрона сообщили белгородские паблики, это произошло после 23.30. Местные жители услышали звук взрыва и увидели поднимающийся над местом происшествия столб дыма, отмечает Telegram-канал Baza.
По мнению очевидцев, одна из сброшенных БПЛА бомб не взорвалась. Telegram-канал «Белгород — Молния» замечает, что инцидент произошел на улице Белгородского полка, неподалеку от железнодорожного вокзала.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»