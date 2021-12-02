В Бельгии хотят убрать графу половой принадлежности из удостоверений личности граждан

Главы Минюста и МВД Бельгии подготовили законопроект об удалении упоминания половой принадлежности граждан страны из удостоверений личности, написало издание Le Figaro. Об этом сообщает телеканал RT.

Пресс-секретарь Государственного секретаря по гендерному равенству, равным возможностям и разнообразию Джессика Соорс заявила, что бельгийское правительство намерено реализовать эту инициативу в самое ближайшее время.

В 2019 году Конституционный суд Бельгии отметил, что положение закона о трансгендерах, не позволяющее им регистрировать свой пол в официальных документах «необоснованно и дискриминационно». Тогда власти Бельгии предложили «всем, кто не признаёт право выбора между мужчиной и женщиной», указать в документах «пол Х».

Как отмечает издание, в итоге было принято решение исключить из удостоверений личности граждан упоминание их половой принадлежности.