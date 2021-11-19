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Здоровье
19 ноября 2021  15:53

В Бельгии ввели обязательное ношение масок для детей старше десяти лет

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Власти Бельгии из-за роста числа случаев заражения коронавирусом ввели обязательное ношение масок для детей старше десяти лет в закрытых помещениях. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Вакцинированным жителям страны также рекомендовали до конца апреля 2022 года привиться третьей дозой вакцины для повышения иммунитета к коронавирусу.

За последние сутки в Бельгии выявлено 16 699 случаев заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в королевстве заболели 1,56 млн человек.

 

#бельгия #массовая вакцинация #Коронавирус
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