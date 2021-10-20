В Бельгии умер столетний советский ветеран Второй мировой войны Башкатов

Ветеран Второй мировой войны Иван Башкатов, много лет проживший в Бельгии неподалеку от ее столицы Брюсселя, скончался в возрасте 100 лет, сообщает РИА Новости.

В посольстве РФ в Бельгии рассказали, что смерть наступила сразу после экстренной госпитализации пенсионера. «Двадцатого октября в возрасте 100 лет ушел из жизни Иван Алексеевич Башкатов», — сказано в сообщении диппредставительства.

Младший лейтенант Красной армии Иван Башкатов после начала Великой Отечественной войны был тяжело ранен в рукопашном бою, попал в плен, а в 1942 году оказался в Бельгии вместе с другими советскими военнопленными. Позже им вместе удалось бежать из плена, а затем их приютил в своем доме житель бельгийского города Понт-а-Сель.

Затем Башкатов поставил сам себе задачу по возможности пресекать любые поставки из промышленно развитой и богатой углем Бельгии на Восточный фронт, и начал выполнять ее.

В сентябре 1944 года союзники освободили Бельгию от немецкой оккупации. В 1949 году власти СССР предложили ветерану вернуться на родину, но он на тот момент уже имел семью в Бельгии и решил остаться жить в этой стране.