В Беларуси заявили, что развернут силы спецопераций на границе с Украиной

Беларусь в ответ на создание у ее границ 20-тысячной группировки украинских войск развернет подразделения сил спецопераций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Генштаба — первого заместителя министра обороны Виктора Гулевича.

«Созданная Вооруженными силами Украины группировка на южном операционном направлении <...> требует от нас реакции», — сказал начальник Генштаба.

Он рассказал, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования батальонно-тактические группы выдвигаются на западное и северо-западное направления. Их усилят подразделения ракетных войск, противовоздушной обороны и артиллерии.

Гулевич заявил, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО наращивают военное присутствие у границы республики — за полгода группировка увеличилась более чем в два раза. В Средиземном и Балтийском морях появилась группировка, в арсенале которой есть крылатые ракеты, в Польше и странах Балтии выросла авиационная группировка — все это «свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь».

Страны — члены НАТО проводят в соседних с Беларусью государствах масштабные маневры «Защитник Европы» и семь учений — на них отрабатываются применение разведывательно-диверсионных сил и сил спецопераций, высадка десанта. Такие действия не свидетельствует о миролюбивой направленности этих учений, резюмировал Гулевич.

4 мая сообщалось, что в Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования ВС.