В Беларуси запретили алтайскую гречку из-за слишком долгой варки

Российскую гречневую крупу «Фермер» высшего сорта, произведенную в Алтайском крае, запретили продавать в Беларуси из-за необходимости слишком долгой варки. Это следует из реестра опасной продукции белорусского Госкомитета по стандартизации. На запрет обратил внимание ТАСС.

В сообщении Госстандарта РБ указано, что «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» у этой крупы составляет 29 минут при норме в 25 минут. Белорусские специалисты констатировали, что «продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается».

В результате гречка оказалась не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки» и «Крупа гречневая. Технические условия».

Запрет на ввоз и обращение гречневой крупы «Фермер» производства ООО «Дары полей», выпущенной в Барнауле Алтайского края, вступит в силу с 11 января.

Власти Беларуси также выдали предписание об устранении нарушений. В соседнюю страну гречку импортирует минская компания «Бертал Сервис», замечает РБК.