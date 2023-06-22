В Беларуси выразили готовность занять пустующие ниши на российском рынке

Беларуси нужно налаживать производство в России после ухода иностранных компаний из недружественных стран, заявил Премьер-министр республики Роман Головченко. По его мнению, белорусские компании готовы и могут занять пустующие ниши на рынке товаров и услуг РФ. Об этом сообщает газета «Ъ».

«Вместе с послом в России Дмитрием Крутым мы провели анализ тех мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные, если можно так сказать. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади для того, чтобы организовать производства, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов оборудования из Беларуси», — сказал Головченко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Председатель белорусского правительства отметил, что страна немного упустила момент освобожденния западными компаниями производственных площадей – их уже начали занимать российские и китайские компании. Лукашенко в ответ на это заметил, что налаживать производство нужно не только в России, а везде, где это возможно с выгодой для Беларуси.

Напомним, 15 февраля Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о единой промышленной политике.