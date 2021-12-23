В Беларуси выпущена первая партия вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Беларуси выпущена первая опытная партия российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Работа осуществляется по совместному проекту Минска и Москвы, заявили в Минздраве республики.

«Специалисты „Белмедпрепараты“ выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта — выпуск вакцины „Спутник V“ по полному циклу, — отмечается в сообщении ведомства. — На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии „Спутник V“ и „Спутник Лайт“».

Как отметили в Минздраве, сегодня серия будет направлена разработчику — институту им. Гамалеи.

«По планам — они будут заложены на исследования стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении», — добавили в министерстве.