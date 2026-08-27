В Беларуси призвали минское «Динамо» снизить цены на билеты

Фото: hcdinamo.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) рекомендовало хоккейному клубу «Динамо-Минск» пересмотреть билетную политику перед началом сезона-2026/2027 КХЛ. Ведомство предложило снизить стоимость билетов и абонементов, а также проводить более сдержанную ценовую политику.

В обоснование своей позиции МАРТ указал, что хоккейный клуб «Динамо-Минск» является «значимым идеологическим проектом Беларуси», а посещение его матчей — важной частью общественной жизни для граждан страны.

Ведомство также отметило, что в прошлом сезоне уже получало обращения от болельщиков по поводу резкого повышения цен на билеты в плей-офф. Тогда рекомендации МАРТ были выполнены клубом — стоимость билетов на первый раунд не повышалась.

По итогам рассмотрения билетной программы стороны подготовили к подписанию соглашение, которое предусматривает, в частности, воздержанность клуба от установления необоснованных цен в периоды повышенного спроса.

Минское «Динамо» откроет новый сезон КХЛ 7 сентября домашним матчем с нижегородским «Торпедо». По данным клуба, цены на билеты в новом сезоне не изменились и остались на уровне декабря прошлого года.