В Беларуси открылся центр Института Каюма Насыри КФУ

Фото: пресс-служба Института Каюма Насыри

Сегодня в столице Беларуси Минске на базе Белорусского государственного технологического университета открылся центр Института Каюма Насыри Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба института.

В церемонии открытия центра приняли участие ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, первый проректор — проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский, торгово-экономический представитель РТ в Беларуси Ильхам Кашапов, директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов, руководитель Института Каюма Насыри КФУ Альфия Юсупова, заместитель руководителя Института Каюма Насыри КФУ Лейсан Шаяхметова.

Помимо них, мероприятие посетили ответственные должностные лица Минобрнауки Татарстана, представители татарской диаспоры Беларуси, сотрудники БГТУ.

Фото: пресс-служба Института Каюма Насыри

В рамках мероприятий, связанных с открытием центра, состоялся круглый стол, на котором Радиф Замалетдинов отметил, что этот проект реализовывается КФУ с 2014 года в рамках реализации Государственной программы Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных языков РТ и других языков народов, проживающих в РТ.

«За десять лет подобные центры открыты и функционируют в Астане, Баку, Бишкеке, Ташкенте и десяти регионах Российской Федерации, в том числе в городах Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пензе, Самаре, Тобольске, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, а также в селе Барда Пермского края. Открытый в столице Республики Беларусь центр Института Каюма Насыри <...> является 15-м», — подчеркнул он.

«Миссией Института Каюма Насыри и его центров за пределами Республики Татарстан является продвижение татарского языка и культуры в регионах России и русского, татарского языков и культур за пределами страны. Координация деятельности всех 15 центров осуществляется учеными-преподавателями Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В реализации проекта активное участие принимают представители Министерства образования и науки Татарстана, Всемирного конгресса татар и Академии наук республики», — пояснил Замалетдинов.

В рамках работы Института Каюма Насыри организуются бесплатные курсы по изучению татарского языка, тестирование граждан на предмет знания татарского и русского языков, научно-практические конференции, информационно-методическая поддержка методистов центров института, конкурсы и культурно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию татарского и русского языков и культур, а также поддержка населения по вопросам сохранения, изучения и развития языков и традиций татарского и русского народов.