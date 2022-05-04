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Политика
4 мая 2022  07:55

В Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования ВС

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Внезапная проверка сил реагирования, начавшаяся в Вооруженных Силах Беларуси, не несет никакой угрозы соседним странам. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны Беларуси.

«Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций <...> Проверка носит комплексный характер», — заявили в ведомстве. 

Воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Они будут действовать на незнакомых участках местности, пояснили в военном ведомстве. 

В министерстве подчеркнули, что такие мероприятия — одна из наиболее эффективных форм обучения войск, они «не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».

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