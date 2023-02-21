В Беларуси депутаты приняли закон о смертной казни для чиновников за госизмену

Сегодня депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси одобрили закон, который в числе прочего вводит смертную казнь для должностных лиц за измену государству. Также вводится ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации страны.

«Предусматривается возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим госдолжность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное ст. 356 "Измена государству"», – приводит «Интерфакс» комментарий зампреда комиссии по нацбезопасности Александра Дубова.

Также закон вводит штрафы за преступление против мира, безопасности человечества, общественной безопасности. Срок задержания подозреваемых в шпионаже, госизмене и других антигосударственных преступлений увеличивается до 10 суток, срок предъявления обвинения – до 20 суток с момента задержания.

После одобрения верхней палатой Нацсобрания документ поступит на подпись Президенту страны Александру Лукашенко.

Напомним, что в прошлом году Лукашенко также утвердил поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь за покушение на совершение теракта. Беларусь сегодня является единственной страной в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь.