В «Бегишево» усилены проверки прибывающих из Египта туристов из-за «непонятной лихорадки»

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В международном аэропорту «Бегишево» усилен контроль за прибывающими туристами из Египта. Повышенный режим специалистов Роспотребнадзора связан со случаями лихорадки, сообщил на пресс-конференции в Автограде главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

«Да, на сегодня в Бегишево повышенный режим несения службы нашими специалистами над прибывающими туристами из Египта — из Хургады и Шарм-эль-Шейха. Это пропуск через тепловизоры, визуальный осмотр на борту как пассажиров, так и пилотов, и бортпроводников. Пока на сегодня в Бегишево подтвержденных случаев каких-либо лихорадочных состояний со стороны прибывших нет», — заявил Бариев.

Он заметил, что меры по усилению режима в международных аэропортах «Казань» и «Бегишево» были предприняты после того, как туристы из Екатеринбурга, отдыхавшие в Египте в одной из провинций, вернулись домой с «не очень понятной лихорадкой».

«По информации Министерства здравоохранения Египта, там это заболевание между людьми не передается, передается только через укусы определенных видов комаров», — заключил он.