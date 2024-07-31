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В Бегишево приняли самолеты из Ижевска из-за проблем с освещением в местной авиагавани
Около полуночи в аэропорту Ижевска погасли и перестали включаться огни кругового обзора взлетно-посадочной полосы. Это произошло за восемь минут до посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Ижавиа», который следовал из Домодедово. В результате посадка в ночное время стала невозможной, сообщил гендиректор удмуртского аэропорта и авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников.
«Проблему оперативно определили, сформировали аварийную бригаду, провели диагностику системы, локализовали и отремонтировали повреждение. В 3:00 31.07.24 аэропорт Ижевска снова был открыт для приема воздушных судов», – сообщил он в своем телеграм-канале.
Согласно предварительным данным, причиной отключения огней стало повреждение кабеля.
Несколько ночных рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы: рейс 308 «Домодедово-Ижевск» отправился в Пермь, рейс 506 «Сочи-Ижевск» и рейс 6385 «Шереметьево-Ижевск» приземлились в Бегишево.
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