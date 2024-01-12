В базовую программу ОМС включили консультацию психолога

Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС) в России с 2024 года будет включать консультации медицинских психологов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

К специалистам смогут обратиться пациенты по направлению лечащего врача. Речь о тех, кто состоит на диспансерном учете, ветеранах боевых действий, а также женщин в период беременности, родов и в послеродовой период.

Согласно приказу Минздрава, в список заболеваний, при которых устанавливается диспансерное наблюдение, входят хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, хроническая обструктивная легочная болезнь, болезнь Крона, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и другие.