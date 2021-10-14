В базе Центра занятости Челнов появились вакансии специалиста по работе с маркетплейсами

В базе Центра занятости населения Набережных Челнов появились новые вакансии — это специалист по работе с маркетплейсами и специалист по контролю транспортных средств. Об этом сообщила на брифинге руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова.

Спикер отметила, что, несмотря на появление новых вакансий, на рынке труда остаются востребованными рабочие специальности — городу нужны токари, слесари, слесари по ремонту автомобилей, механосборочных работ, газоэлектросварщики, водители автомобилей. Из специалистов городу требуются врачи, медицинские сестры, воспитатели, логисты, полицейские, бухгалтеры.

«На сегодняшний день 76,2% — это вакансии для рабочих. 23,8% требуется служащего персонала», — добавила спикер.

С начала текущего года уровень безработицы в Набережных Челнах снизился более чем в 3,5 раза. По словам спикера, на сегодняшний день уровень безработицы в Набережных Челнах составляет 0,46 %, на учете состоит 1 293 безработных гражданина.

«Если брать в сравнение уровень безработицы на начало года и сейчас, то он снизился в более чем 3,5 раза. На 1 января текущего года уровень безработицы составлял 1,64%, на учете состояло 4 627 безработных граждан», — пояснила она.

По словам докладчика, снижение безработицы связано с ростом количества вакансий от челнинских работодателей. На сегодняшний день в базе данных кадрового центра насчитывается более 9,5 тыс. предложений о работе.

«Если брать с начала года, то всего с 1 января и по настоящее время в кадровый центр поступило 33,5 тыс. вакансий от 1132 предприятий. Количество вакансий возросло на 1,7%», — уточнила Быданова.

Кроме того, сейчас в Центре занятости обучение проходят 700 челнинцев, до конца года планируется обучить еще 400 человек.