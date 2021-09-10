В Базарных Матаках родители попросили обустроить парковки рядом с детсадами

Глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин посетил Алькеевский район, где жители населенных пунктов муниципалитета рассказали ему об актуальных для них проблемах. На одной из встреч в Базарно-Матакском сельском поселении попросили устроить парковки рядом с детскими садами.

«Машин стало много, а оставить автомобиль на пять минут, пока заводишь ребенка в сад, некуда», — объяснили обеспокоенные родители.

Руководство поселения подготовило земельные участки площадью 200 кв. метров под будущие автостоянки. Работники общества «Алексеевскдорстрой» уложили в основание площадки песчано-гравийную смесь, щебень и первый слой асфальта, не забыли и про водопропускную трубу.

В ближайшее время специалисты приступят к установке бордюров и укладке верхнего слоя асфальта. Тогда родители малышей смогут спокойно оставлять свои автомобили рядом с детскими учреждениями.

В селе Каракули Айдар Метшин ознакомился с ходом строительства модульного фельдшерско-акушерского пункта. Процесс близится к завершению.

В медицинском учреждении размерами 20 на 36 метров созданы все необходимые условия для оказания первичной медпомощи. Ранее медицинский пункт располагался в здании, которое находилось в плачевном состоянии. Из-за этого ФАП мог принимать людей в одном из кабинетов здания бывшей школы. Обслуживать новый пункт будет фельдшер Валентина Гришина. Медицинское учреждение возводится по инициированному Президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нурлатском районе РТ по просьбе жителей открылся новый ФАП.